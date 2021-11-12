التاريخ بجانب مصر قبل مواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب أنجولا، اليوم، الجمعة، على ملعب 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب مصر والقنوات الناقلة



وتقام اليوم مباراة منتخب مصر ضد انجولا في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 OnTime Sports.

كان منتخب مصر حقق الفوز على أنجولا بهدف دون رد، في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، ثم تعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية، بينما فاز على ليبيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة، وبثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر امام انجولا



لعب منتخب مصر امام انجولا 6 مواجهات لم يخسر أيا منهم

مباراة منتخب مصر الاولى امام انجولا كانت في تصفيات كأس العالم 1994 ونجح الفارعنه في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 بالقاهرة وتعادل سلبيا في انجولا

وفي بطولة كأس امم افريقيا لعب منتخب مصر امام انجولا وفاز الفراعنه بنتيجة 2-1

وفي يناير 2008 تعادل منتخب مصر مع انجولا 3-3 سجل حينها عماد متعب نجم الاهلي والفراعنه السابق هاتريك

وفي ربع نهائي كأس الأمم الافريقية 2008 فاز منتخب مصر علي منتخب انجولا بنتيجة 2-1 وتوج الفراعنه باللقب .

وكانت اخر مباراة لمنتخب مصر امام انجولا في ذهاب دور المجموعات من التصفيات المؤهله لكأس العالم التى اقيمت في سبتمبر الماضي وحقق الفراعنه الفوز بنتيجة هدف دون رد

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم:



مصر : 10 نقاط

ليبيا : 6 نقاط

الجابون : 4 نقاط

أنجولا : 3 نقاط