هل يشعر الشخص باللمس والموت في العالم الإفتراضي لـ ميتافيرس؟.. خبيرة إتصالات تفجر مفاجأة

قالت مروة الحفناوي، خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس، إنه يجب على أولياء الأمور فرض رقابة على الأطفال، مؤكدة أن الأطفال وصغار السن سيتعاملون مع “الميتافيرس" في البداية عن طريق الألعاب وعمل لقاءات إجتماعية.

وأضافت مروة الحفناوي، خلال لقاء لها لبرنامج “مصر تستطيع”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن الحواس ستعمل في العالم الإفتراضي، بمعنى أنه لو حدث لمس في العالم الإفتراضي للميتا فيرس من الممكن أن يشعر الشخص بتلك اللمسة.

وتابعت مروة الحفناوي، أنه لو حدثت وفاه في العالم الإفتراضي، لن تؤدي للوفاه في الواقع، فهي ليست وفاة حقيقية.

هو ثورة صناعية

وأشارت خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس إلى أن ميتا فيرس هو ثورة صناعية تدخلنا في عالم جديد من نوع مختلف.