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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري يكشف مواجهة العالم يوسف الدجوي لحسن البنا.. فيديو

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن الشيخ يوسف الدجوي حاول إثناء حسن البنا عن فكرته، والقواسم المشتركة بين أمواج التطرف عبر التاريخ من الإخوان إلى داعش، مشيرًا إلى أنه حاول إصلاح الخلل الذي ظهر عند حسن البنا ومنهج سيد قطب.

أضاف "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "الحق المبين" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن الشيخ الدجوي حاول أن يبين لحسن البنا أن منهجه غير مقبول وغير صحيح، الأمر الذي قوبل بنكران وتهجم وكبر عند حسن البنا ضد الدجوي.

أكد أن الشيخ يوسف الدجوي كان صاحب تجربة ثرية في إدراك الشريعة والواقع وحاول إثناء حسن البنا عن هذه الموجة  من الحماس التي لا دراية للواقع فيها.

وتابع الأزهري:  "أمامنا ميدان جدلي كبير وفكرة التكفير ظهرت على هيئة بذرة عند حسن البنا ثم منهج تبنته الجماعات الإرهابية من  حسن البنا إلى القاعدة إلى داعش".

وأشار إلى أن حسن البنا ليس أول من يفكر بطريقته التكفيرية، لكن الموجه الأولى كانت في أيام الخوارج، مستطردًا "غاب فكر الخوارج 5 قرون وبدأ مرة أخرى في القرن السابع وعكف أهل ذلك العصر على التفنيد حتى ظهر المودودي وبوكوحرام والقاعدة وداعش، وبداية فكرة التفكير وإراقة الدماء انطلقت من حسن البنا".
 

أسامة الأزهري الشيخ يوسف الدجوي الحق المبين حسن البنا فكر الخوارج القاعدة إلى داعش داعش

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