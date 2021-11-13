فايز عريبي رئيسا لـ نادي طنطا.. تعرف على مجلس الإدارة عقب الانتخابات

أعلنت اللجنة العامة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي طنطا بمحافظة الغربية اليوم عن الفائزين في سباق الانتخابات على مستوى مقاعد الرئيس وأمين الصندوق ونائب الرئيس ومقاعد فوق السن وتحت السن .
وجاءت نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي طنطا كالتالي:-
المحاسب / فايز عريبى - رئيس .
2- المحاسب / محمد أبو فريخة نائب رئيس .
3- المستشار/ محمد صدقي آمين صندوق .
4- المحاسب / ياسر المنشاوي عضو مجلس ادارة .
5- الدكتور / أحمد المنشاوي عضو مجلس ادارة .
6- الدكتور / محمد سويلم عضو فوق السن .
7 - الأستاذ / أحمد شمس عضو فوق السن .
8- المستشار / محمد أمين العواني عضو فوق السن .
9- المحاسب / كريم أبو العزم عضو تحت السن .
10- الدكتور /عمر شوبير عضو تحت السن .