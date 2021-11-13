عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجراءات ضم المواطنين بلا مأوى لدور الرعاية وطريقة التعامل معهم ..تفاصيل

صدى البلد

قال  أشرف عامر منسق الوحدات المتنقلة ببرنامج "حماية الأطفال والكبار بلا مأوى"، إن المواطنين بلا مأوى يختلف التعامل معهم وفقا للعمر، موضحا أنه في حال وجود حالات بلا مأوى تعاني من أمراض نفسية وعقلية تتعاون الوزارة مع وزارتي مع الداخلية والصحة، ويتم إحالة هذه الحالات إلى المستشفيات.


وأضاف "أشرف عامر" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحالات التي لا تعاني من أمراض عقلية يتم ايداعهم فى دار الرعاية بعد التأكد من أوراقه الثبوتية والتأكد من خلوهم من الأمراض الصحية أو كورونا.


وأوضح أن الدولة بدأت في تحويل مفهوم ولقب "أطفال الشوارع" إلى أطفال بلا مأوى"، متابعا: الدولة تتعامل مع الحالة النفسية للمواطنين بلا مأوى.

 

وأشار إلى أن الوزارة توفر الفرق والوحدات المتنقلة على مستوى 14 محافظة، مشددا على ان الوزارة تعتمد على إقناع المواطنين بلا مأوى.
 

 

المواطنين بلا مأوي حماية الأطفال أمراض عقلية كورونا أطفال الشوارع اطفال بلا ماوى

ترشيحاتنا

مجاملة لزوجة أحدهما.. التأديبية تجازي مسئولين بالبترول سهلا الاستيلاء على 100 مليون جنيه

أسعار الدينار الكويتى اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

ضربة جديدة من بايدن لهواوى.. وحرمانها من الاستفادة بأي شراكة أمريكية

النرويج تكشف عن تورط دبلوماسي إيراني باغتيال أحد مواطنيها

ليس محمد صلاح .. تشافي يستهدف ضم نجم ليفربول إلى برشلونة

ابتسامة صامتة مع إليسا| ضحكة الشاب خالد تحدث جدلًا بموسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

الصحة : فيروس الجهاز التنفسي المخلوي(RSV)من مسببات الالتهاب الرئوي عند الأطفال

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

تحرك برلماني جديد ضد وزيري التعليم والمالية بسبب ضريبة الدروس الخصوصية

سيول وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر مواطني جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ