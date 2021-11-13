إجراءات ضم المواطنين بلا مأوى لدور الرعاية وطريقة التعامل معهم ..تفاصيل

قال أشرف عامر منسق الوحدات المتنقلة ببرنامج "حماية الأطفال والكبار بلا مأوى"، إن المواطنين بلا مأوى يختلف التعامل معهم وفقا للعمر، موضحا أنه في حال وجود حالات بلا مأوى تعاني من أمراض نفسية وعقلية تتعاون الوزارة مع وزارتي مع الداخلية والصحة، ويتم إحالة هذه الحالات إلى المستشفيات.



وأضاف "أشرف عامر" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحالات التي لا تعاني من أمراض عقلية يتم ايداعهم فى دار الرعاية بعد التأكد من أوراقه الثبوتية والتأكد من خلوهم من الأمراض الصحية أو كورونا.



وأوضح أن الدولة بدأت في تحويل مفهوم ولقب "أطفال الشوارع" إلى أطفال بلا مأوى"، متابعا: الدولة تتعامل مع الحالة النفسية للمواطنين بلا مأوى.

وأشار إلى أن الوزارة توفر الفرق والوحدات المتنقلة على مستوى 14 محافظة، مشددا على ان الوزارة تعتمد على إقناع المواطنين بلا مأوى.

