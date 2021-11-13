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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية الإمارات وموريتانيا يبحثان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك

وزير خارجية الإمارات
وزير خارجية الإمارات

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأنه جرى - خلال اللقاء - استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، استقبل في وقت سابق من هذا اليوم بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

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وزير خارجية الإمارات يستقبل أمين عام "التعاون الخليجي"

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وزيرا خارجية الإمارات وسلطنة عمان يبحثان سبل التعاون والمصالح المشتركة

كما استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وقيادتهما والحرص على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وعبر عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

من جانبه، أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، متوجها بالتهنئة إلى بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023.

 

وزير الخارجية التعاون الدولي وزير خارجية موريتانيا الامارات

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