سيدات يد الأهلي يواجه مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم السبت، فريق مركز شباب ششت الأنعام بالبحيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.



من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي لتحقيق الفوز لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري.



وحرص يحيى يوسف، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات للحديث عن الجوانب الخططية في المران الختامي للفريق؛ لحسم المباراة وتقديم أفضل مستوى خلال لقاء اليوم.

وأكد المدير الفني لسيدات يد الأهلي أن الفريق يسعى للاستمرار في الفوز بجميع المباريات الدوري لحسم لقب البطولة الذي يحمله الفريق من الموسم الماضي.



وأضاف «يوسف» أن فريق سيدات يد الأهلي، يمتلك العديد من العناصر المميزة التي تساعده علي مواصلة الانتصارات وحسم اللقب هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه ركز خلال التدريبات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية وتحفيظ اللاعبات واجباتهن داخل الملعب.



وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس، بنتيجة 30-26، ضمن منافسات بطولة الدوري.