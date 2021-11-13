عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم السبت، فريق مركز شباب ششت الأنعام بالبحيرة،  ضمن منافسات بطولة الدوري.


من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي  لتحقيق الفوز لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري.


وحرص يحيى يوسف، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات للحديث عن الجوانب الخططية في المران الختامي للفريق؛ لحسم المباراة وتقديم أفضل مستوى خلال لقاء اليوم.
وأكد المدير الفني لسيدات يد الأهلي أن الفريق يسعى للاستمرار في الفوز بجميع المباريات الدوري لحسم لقب البطولة الذي يحمله الفريق من الموسم الماضي.


وأضاف «يوسف» أن فريق سيدات يد الأهلي، يمتلك العديد من العناصر المميزة التي تساعده علي مواصلة الانتصارات وحسم اللقب هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه ركز خلال التدريبات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية وتحفيظ اللاعبات واجباتهن داخل الملعب.


وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس، بنتيجة 30-26، ضمن منافسات بطولة الدوري.

بطولة الدوري صالة الأمير عبدالله الفيصل صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مقر النادي بالجزيرة

ترشيحاتنا

أسعار الدرهم الإماراتى اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

مدبولي لـ شباب قرية عامر بالسويس: تعالوا متجروش عايز أتكلم معاكم

أمطار غزيرة تجتاح البلاد وتحذيرات من فيضانات.. ماذا يحدث بـ أستراليا؟

الدواء لا يفيد.. ظهور طفرة خطيرة من فيروس كورونا

تكشف العفن| سميحة أيوب تدافع عن مسرحية المومس الفاضلة بعد الهجوم البرلماني

استدرجها داخل غرفة نومه.. تأجيل محاكمة "شيخ" هتك عرض طفلة بالدقهلية للاثنين المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

الصحة تدفع بسيارة أمصال العقارب والثعابين لمحافظات الصعيد| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ