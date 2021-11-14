ثلاثي سيراميكا كليوباترا ينضم إلى منتخب مصر الأوليمبي

قرر الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ضم ثلاثي فريق سيراميكا كليوباترا، علي الجابري، حارس المرمى، جمال السعيد لاعب خط الوسط المهاجم ، وحسام محمد لاعب الإرتكاز، لمعسكر المنتخب الأولمبي، استعدادا للتصفيات القارية، والتي تبدأ في أكتوبر 2022 المؤهلة للأمم الأفريقية، ويتأهل من خلالها الثلاثة الأوائل لأولمبياد باريس 2024.

وضم الكابتن شوقي غريب، في المعسكر الأول للمنتخب الأوليمبي، مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد مشاركته مع الفريق الأول في مباريات الدوري الممتاز، وظهوره بشكل مميز.

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