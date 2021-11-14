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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر & تريند..عمر كمال: كل اللي طلبته من ربنا اتحقق..وهاشتاج إلا رسول الله يتصدر تويتر

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بموسم الرياض.. بيومي فؤاد يكشف عن مواعيد عرض مسرحية "عائلة تس"

روج الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، للمسرحية الكوميدية الجديدة"عائلة تس"، ونشر البوستر الرسمي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فؤاد معلقا من خلال البوستر:"المسرحية الكوميديا#عائلة_تس#موسم_الرياضالجمهور السعودي العظيم مستنيكم علي مسرح محمد العلي بداية من يوم 16 نوفمبر وحتي 20 نوفمبركل الشكر لهيئة الترفية وعلي رأسهم معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ".

بملابس الإحرام.. عمر كمال: كل اللي طلبته من ربنا اتحقق

عبر المطرب الشعبي، عمر كمال،عن سعادته البالغة بزيارة بيت الله الحرام، ونشر مجموعة صور بملابس الإحرام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب كمال معلقا من خلال صوره: "بوست هكتبه عشان اختم بيه اليوم الحلو ده ، شهر ١ السنة اللى فاتت ٢٠٢٠ .. كان عندى شغل ف جدة وكنت لسه مش معروف زى دلوقتى خالص وربنا كتبلى وعملت عمرة .. وقتها كان قبل شهرين من الكورونا قبل الدنيا ما تقفل كلها .

وأكمل :المهم روحت وقعدت قدام الحرم ودعيت ربنا بكل حاجة نفسى فيها قولتله يارب نفسى أخش السعودية بدعوة رسمية وأجي مهرجان كبير وصوتي يبقى مسموع .. قولتله يارب نفسى أركب عربية كذة .. قولتله يارب نفسى أسكن ف المنطقة كذة .. قولتله نفسى ونفسى ونفسى ونفسى .. وأقسم بالله مفيش حرف واحد طلبته ألا وأتحقق أكتر من اللى طلبته وزيادة .. والسنادى روحت السعودية تانى بوضع تانى وف ظل كل الظروف و العقبات ربنا كتبلى تانى أروح وازور الحرم .. اللهم لك الحمد والشكر يارب ودعواتى المرادى تتحق كلها وأجى السنة الجاية بدعوات جديدة".

إلا رسول الله.. حالة من الغضب تسيطر على تويتر

 

يوم العائلة ..شاهد| كريم فهمي بصحبة زوجته في احدث ظهور

نشرت دانيا البنهاوي زوجة الفنان كريم فهمي، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت دانيا برفقة زوجها الفنان كريم من حديقة عامة،وكتبت معلقة من خلال صورتهما:"يوم العائلة في الحديقة".

وكان قد روى الفنان كريم فهمي، كواليس تقدمه لخطبة فتاة، قائلا:" كنت صغير ومرتبط بواحدة، وفجأة صممت أتقدم لها "، متابعا:" كنت لسه صغير أوي.. كان عندي 18 سنة تقريبا".

 

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