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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بموسم الرياض.. بيومي فؤاد يكشف عن مواعيد عرض مسرحية "عائلة تس"

صدى البلد

روج الفنان الكوميدي،بيومي فؤاد،للمسرحية الكوميدية الجديدة"عائلة تس"،ونشر البوستر الرسمي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فؤاد معلقا من خلال البوستر:"المسرحية الكوميديا#عائلة_تس#موسم_الرياضالجمهور السعودي العظيم مستنيكم علي مسرح محمد العلي بداية من يوم 16 نوفمبر وحتي 20 نوفمبركل الشكر لهيئة الترفية وعلي رأسهم معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ".

وفي سياق آخر، كان قد كشف الفنان بيومي فؤاد، عن البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد "الجار للجار" المقرر عرضه قريبا".

ونشر بيومي فؤاد، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا : "البوستر الرسمي للمسلسل الكوميدي الجار للجار قريباً".

مسلسل "الجار للجار" بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، ​جيسي عبدو​، ​وسام صباغ​، مرام علي، ابراهيم السمان، جمال العلي وغيرهم، من إخراج محمد عبد العزيز وتأليف أسامة حسام الدين.


وينتمي المسلسل لنوعية "السيت كوم" وتدور أحداثه في إطار كوميدي يروي قصة مجموعة من العائلات التي تعيش في المبنى نفسه، وكل عائلة لها قصتها وأفكارها وعاداتها، تلتقي هذه الثقافات المختلف نسبة للجنسيات المختلفة وتبدأ الحكايات".

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