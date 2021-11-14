بملابس الإحرام.. عمر كمال: كل اللي طلبته من ربنا اتحقق

عبر المطرب الشعبي، عمر كمال،عن سعادته البالغة بزيارة بيت الله الحرام، ونشر مجموعة صور بملابس الإحرام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب كمال معلقا من خلال صوره: "بوست هكتبه عشان اختم بيه اليوم الحلو ده ، شهر ١ السنة اللى فاتت ٢٠٢٠ .. كان عندى شغل ف جدة وكنت لسه مش معروف زى دلوقتى خالص وربنا كتبلى وعملت عمرة .. وقتها كان قبل شهرين من الكورونا قبل الدنيا ما تقفل كلها .

وأكمل :المهم روحت وقعدت قدام الحرم ودعيت ربنا بكل حاجة نفسى فيها قولتله يارب نفسى أخش السعودية بدعوة رسمية وأجي مهرجان كبير وصوتي يبقى مسموع .. قولتله يارب نفسى أركب عربية كذة .. قولتله يارب نفسى أسكن ف المنطقة كذة .. قولتله نفسى ونفسى ونفسى ونفسى .. وأقسم بالله مفيش حرف واحد طلبته ألا وأتحقق أكتر من اللى طلبته وزيادة .. والسنادى روحت السعودية تانى بوضع تانى وف ظل كل الظروف و العقبات ربنا كتبلى تانى أروح وازور الحرم .. اللهم لك الحمد والشكر يارب ودعواتى المرادى تتحق كلها وأجى السنة الجاية بدعوات جديدة".

وحققت الأغنية الشعبية "ضيعنا"، للمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها مؤخرا، التي تعاون خلالها، للمرة الأولى، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

طرحت أغنية "ضيغنا" على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت الراقصة الأجنبية أوكسانا وهي ترقص في الكليب، الأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.