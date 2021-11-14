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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يشيد بالجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020

صدى البلد

أثنى وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته لمعرض ⁧إكسبو 2020 دبي ‬⁩اليوم /الأحد/ على الجناح المصري المتميز وما يوفره محتواه من إطلاله على تاريخ مصر وحضارتها العريقة، وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحي بمصر.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويقوم شكري حاليا بزيارة إلى دولة الإمارات العربية إذ يشارك في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، الذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وزير الخارجية سامح شكري سامح شكري الخارجية إكسبو 2020 دبي

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