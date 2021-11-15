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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما فوائد تبخير الوجه يوميا.. إليك الطريقة والنتائج

صدى البلد

يعتبر التنظيف والتنغيم عنصرًا أساسيًا في العديد من روتين العناية بالبشرة، في حين أن هناك العديد من علاجات التي يمكن أن تساعد العلاجات التي لطالما كان محل جدل هو تبخير الوجه. 

 

بينما يبتعد الكثير من الناس عن تبخير الوجه ، يقول الخبراء إن العملية تساعد على تغذية البشرة وتنظيفها عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة والدهون.

تقترح طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة نيكيتا سونافان لماذا يجب أن يكون تبخير الوجه جزءًا من روتين العناية بالبشرة .

"تبخير وجهك هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا لاحتقان البشرة والرؤوس السوداء. 

يساعد البخار على إزالة خلايا الجلد الميتة ويذيب الدهون اللزجة ".

 عندما يتم التنظيف بشكل صحيح ، فإن التطهير أيضًا يجعل البشرة متوهجة

* ابدأ بتنظيف بشرتك مرتين .
* بعد ذلك ، قم بالبخار على بشرتك بلطف لمدة 10 دقائق.
* بمجرد الانتهاء ، ضعي قناع الطين لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.
* بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام دقيق الأرز كمقشر / قناع للوجه.
* انتهي من فرك مكعب الصبار على بشرتك للحصول على هذا التوهج الذي تحسد عليه.

وفقًا للدكتور سونافاني 

* يفتح البخار المسام ويساعد على تفكيك أي تراكم للأوساخ لتنظيف أعمق.
* كما أنه يخفف الرؤوس السوداء ، مما يجعلها تذوب بسهولة أكبر أثناء الدعك .
قال الدكتور سونافان إن الجمع بين البخار وزيادة التعرق يوسع الأوعية الدموية ويزيد من الدورة الدموية.

التنظيف العناية بالبشرة روتين العناية بالبشرة البشرة تبخير الوجه

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