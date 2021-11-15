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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب تناقش انهيار الطريق الرابط بين مدينتي دمياط وعزبة البرج

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد عدد من  طلبات الإحاطة المقدم من النواب تبدأها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، هذا بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدى إلى محافظة بورسعيد.

وأيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب هناء فاروق، بشأن عدم الانتهاء من رصف الطريق الدولي الساحلي من دمياط الجديدة حتى جمصة منذ أكثر من عام.

كما تناقش طلب الاحاطة المقدمين من النائب ضياء الدين داود، بشأن:انهيار طريق يربط بين مدينتي دمياط وعزبة البرج، رغم قيام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية يرفع كفاءة الطريق منذ أقل من أربع سنوات ، وتصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة عدد 2 كوبرى للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو والثاني الذى يليه باتجاه العاشر من رمضان الامر الذى تسبب في هبوط كبير عند مطلعي ومنزلي الكبريين.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلبات الإحاطة الطريق الدولى جمصه مدخل دمياط الجديدة

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