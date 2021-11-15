وسيط.. روسيا تعلن استعدادها لحل أزمة الهجرة بين بيلاروسيا وأوروبا

كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة للمساعدة في حل أزمة الهجرة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي "كمفاوض ووسيط".

وحسب قناة "روسيا اليوم"، وصف بيسكوف تقييم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لموقف روسيا من الأزمة على الحدود البيلاروسية البولندية بأنه "خاطئ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى في وقت سابق استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة المهاجرين القائمة على حدود بيلاروسيا وبولندا.

وقال: "نحن مستعدون للمساعدة في حلها بكل الوسائل إذا كان هناك بالطبع أي شيء يعتمد علينا”، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تحميل مسؤولية أزمة الهجرة لأي طرف آخر.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، لمناقشة تطورات أوضاع المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.

من جانبه، لوح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، بتشديد العقوبات الاقتصادية على بيلاروسيا، معتبرًا أنها "حتمية" مع اشتداد أزمة الهجرة على الحدود مع بولندا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ماس إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا اليوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الخطوط الجوية التي تستمر بنقل المهاجرين إلى مينسك قد تمنع من الإقلاع والهبوط في دول أوروبا.

وطالب وزير الخارجية الألماني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام نفوذه في بيلاروسيا لتغيير الأوضاع.

وعلى إثره، أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تريد أن تتحول أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا إلى "صراع".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال لوكاشينكو: "لا نريد أي صراع على حدود دولتنا.. هذا ضار بنا تماما"، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا تعمل على إعادة المهاجرين إلى ديارهم.