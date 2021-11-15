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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. إزالة 13 حالة تعد علي النيل والأراضي الزراعية في الجيزة

ازالة تعديات
ازالة تعديات

قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بالتعاون مع الجهات الأمنية  ومسئولى الموارد المائية والرى بإزالة 13 حالة تعدي على مجرى النيل بمساحة ٤٥٤ متر تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

 

وجاري المتابعة لعدم تكرار المخالفة بتواجد مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية . 

 

وذلك في إطار تنفيذ فعاليات الموجه الــ١٨ لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم النيل وإنطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة كافة التعديات وإزالتها علي الفور.


كما تم إزالة أعمال بناء عبارة عن سور من البلوك الأبيض بمسطح 100 طولي علي أرض زراعية بناحية طريق الحبس بقرية شبرامنت، في مركز ومدينة أبو النمرس بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس المركز .

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مدينة الحوامدية محافظة الجيزة زالة ١٣ حاله تعدي مجرى النيل الموارد المائية محافظ الجيزة

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