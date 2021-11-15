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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الخطة 51" أول رواية للكاتب محمد شعير عن دار حابي

صدى البلد

صدر حديثا عن دار حابي للنشر والتوزيع، رواية "الخطة 51" لمحمد شعير الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام.

 

ومن المقرر أن تكون الرواية ضمن أعمال الدار المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الثالثة والخمسين التي تبدأ يوم 26 يناير المقبل.

 

وصرح الروائي محمد إبراهيم طعيمة مدير النشر بالدار، بأن رواية "الخطة 51" تدور في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، وهي مليئة بالأحداث المثيرة حول مسار الأحلام في حياة الإنسان والصراع من أجل تحقيقها، سواء في عوالم كرة القدم أو السياسة والفن والإعلام.

 

 وسوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حفل توقيع الرواية بحضور نخبة من الكُتاب والنقاد.

 

وطرحت الدار قبل أيام فيديو دعائي "برومو" للرواية، من تصميم الفنان محمود الوكيل، وقام بتصميم الغلاف الفنانة الشابة ريم حسين.


https://www.facebook.com/dar.HAPI/videos/706909630284217

محمد شعير هو كاتب صحفي في جريدة الأهرام، صدر له من قبل خمسة كتب في مجالات الصحافة والسياسة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي "المرأة الحديدية تتكلم" و"لا يُنشر" و"هدير الصمت" و"الثورة العميقة" و"شغل فيس"، وحصل على جائزة مصطفى شردي لأفضل مقال سياسي في عام 2018 عن مقال "الطريق الرابع هو الحل"، وتعد رواية "الخطة 51" هي أول أعماله الأدبية.

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محمد شعير الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام رواية الخطة 51

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