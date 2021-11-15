صندوق تحيا مصر: 24 طنا من المواد الغذائية فى طريقها إلى أسوان ..فيديو

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر ، إن تحميل سيارات المساعدات الذاهبة إلي أهالي أسوان المتضررين من السيول لم يتوقف ، لافتا إلى أن السيارات الأن على أعتاب أسوان، ومن المتوقع وصول القافلة بالكامل الساعة 7 صباحا .

وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن عدد سيارات القافلة 11 تريلة و 4 سيارات جمو محملة بـ24 طنا من المواد الغذائية و2000 مرتبة وسجادة وبطانة ولحاف و110 من السرائر وسيتم توجيهم إلي 14 نطقه ارتكاز بها 2000 أسرة .

وأوضح محمد مختار، أن الصندوق يعمل علي مواجهة الكوارث والأزمات ، ونعاون أجهزة الدولة والجمعيات المجتمعية لمدهم بأدوات التدخل السريع عند حدوث أي مشكلة .