مفاجأة .. رابطة المحترفين تهدد بعض الأندية بالاستبعاد من الدوري.. تفاصيل

كشف الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ان إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، طالبت في خطاب إلى الأندية التي تم توقيع غرامات عليها بالجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، بسرعة تسديد الغرامات حتى لا تتعرض لتغليظ العقوبة أو نقل المباريات من ملعبها في حالة تأخير التسديد.

وأضاف شبانة : كما حذرت رابطة الأندية المحترفة بالخطاب الأندية في حالة الامتناع عن تسديد الغرامات يتم استبعاد النادي من المشاركة في الدوري العام القادم.

وحسمت الرابطة الجدل المُثار خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيديو حارس نادي الزمالك محمد أبو جبل وهو يشكك في قرارات محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية، أن رابطة أندية الدوري المصري لن تنظر في العقوبات التي صدرت بشأن مباراة الزمالك والأهلي مرة أخرى، خاصة بعد إصدار العقوبات في وقت سابق.

وأوضحت أن هناك لائحة يتم تطبيقها من قِبل رابطة الأندية، يتم الاحتكام لها من أجل معاقبة أي لاعب، كما أنه يجب معاينة الشروط من خلال شريط المباراة أو تقرير الحكم أو المراقب، قبل إصدار العقوبات.