مساعد فييرا: الديربي لم يحسم اللقب .. وقوة الزمالك بجماهيره

أكد البرازيلي ماركو، مساعد جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق، ان الفريق الأبيض استحق الحصول على بطولة الدوري فى الموسم الماضي.

وقال ماركو فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأهلي فاز على الزمالك فى مباراة الديربي ومن يفوز فى هذه المباراة دائما يتميز بالقوة، ولكن هذا اللقاء لن يكوم حاسما ف الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم".

وأضاف: "أهم ما كان يميز بطولة الدوري المصري فى الموسم الماضي هو المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة”.

وأكد البرازيلي ماركو، مساعد جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق، انه كان سعيدا خلال فترته مع القلعة البيضاء خلال موسم 2013.

وقال ماركو: "قوة نادى الزمالك بجماهيره وكنت اعشق مشاهدتهم فى المدرجات، وكانت فترة مميزة للغاية خلال العمل مع جورفان فييرا".

وأضاف: "لاعبى الدوري المصري يتميزون بالقوة واحب العمل معهم لأنهم يمتلكون الكثير من المهارة الفنية والبدنية".