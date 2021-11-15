بدون إصابات..آثار حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي ..فيديو

شب اليوم حريق بمستشفى شبين الكوم التعليمي، ودفعت قوات الحماية المدنية ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق.

حيث نشب الحريق بغرفة مخازن في الدور الرابع بالجناح الاقتصادي بالمستشفي التعليمي ، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء الي موقع الحريق للتعامل الفورى مع الموقف وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية .

وأعلن الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم في محافظة المنوفية، أن حريق نشب في الطابق الرابع علوي ظهر اليوم الاثنين، والتهم دولاب وسرير وبعض الملابس الخاصة بالتمريض، مؤكدًا أن الحريق وقع في غرفة واحدة ولم يمتد للغرف المجاورة لها.

وأضاف مدير المستشفى التعليمي، أن فريق الدفاع المدني سيطر على الحريق فور وصول سيارات الإطفاء، مُتابعًا: "مفيش خسائر في الأرواح والمرضى والتمريض بخير لأن الحريق بعيد تمامًا عنهم في طابق شبه فارغ، وحتى الأن لم يُعرف سبب الحريق".