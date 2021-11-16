كارتيرون يهدد أوباما بالاستبعاد من مباريات الزمالك

هدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما لاعب وسط الفريق من الاستبعاد من مبايات القلعة البيضاء فى الدوري الممتاز .

وأكد محمد شبانة عبر برنامجه " بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية " etc" : أن هناك حالة من الغضب الشديد سيطرت على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تجاه مستوى أوباما لاعب الفريق بسبب تراجعه في الفترة الماضية.



وتابع شبانة: انتابت كارتيرون حالة من الغضب بسبب انشغال اللاعب في وقت سابق بعروض الاحتراف في الخليج وهو ما أثر على مستواه بشكل سلبي.

وأضاف: كارتيرون يرى أن مستوى اللاعب متذبذب وهو ما أثر على أداء الفريق بشكل سلبي.



وأكمل: مصطفى فتحي بات مرشحا بقوة للمشاركة في مركز صانع الألعاب ليحل محل أوباما حال استمرار تراجع مستوى الأخير.