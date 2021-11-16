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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمام المعازيم.. لحظة سقوط عريس وعروس أثناء دخولهما على أرجوحة|فيديو

عريس وعروس
عريس وعروس

انتشر مقطع فيديو صادم على موقع الصور إنستجرام يوثق لحظة سقوط عريس وعروس من فوق أرجوحة معلقة في الهواء أثناء في حفل الزفاف.

 

في المقطع، يمكن رؤية العريس والعروس جالسين على هيكل خيالي يشبه الأرجوحة يطوفان بها فوق طاولة أمام ضيوف مذهولين يحدقون بهما بينما يستعد الزوجان لـ دخلة زفاف كبيرة.

 

ومع ذلك، يتحول الأمر من فكرة جديدة مبتكرة لـ دخلة الزفاف إلى كارثة محرجة عندما يفقد العريس والعروس توازنهما ويسقطان أمام المعازيم.

 

فلم تكن الأرجوحة مدعمة بحزام أمان يحمي العروسين، وبمجرد ميلها إلى الأمام يفقد العروسان توازنهما فجأة ويسقطان على المنضدة الموجودة بالأسفل.

 

وبعد وقت قصير من صدمة وقوع الحادث، يركض الضيوف لمساعدة الزوجين.

 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مصدر ساخرين على الرغم أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الزوجان قد تعرضا لأية إصابات.

https://www.instagram.com/reel/CWF9TjWl6M3/?utm_medium=copy_link

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