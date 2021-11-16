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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد الغفار يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة

اجتماع القائم باعمال
اجتماع القائم باعمال وزيرالصحة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس، الاثنين، لمناقشة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وفى بداية الاجتماع، أثنى الدكتور خالد عبد الغفار على المجهودات المبذولة بمستشفيات ووحدات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، حيث يبلغ عددها 81 مستشفى ومركزا، بالإضافة إلى 28 بنك دم إقليميا، وذلك بنسبة تغطية 85% على مستوى الجمهورية.

واطلع الوزير على الخطة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي لأمانة المراكز الطبية، حيث أشاد بدورهم الكبير والمساهمة في مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة والتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تقديم تلك الخدمات من خلال ١٣ ألفًا و٩٩٧ سريرا و٧١٤ حضانة و٣٤٢ غرفة عمليات و١١٣٧ ماكينة غسيل كلوي.

كما اطلع الوزير أيضًا على معدلات التشغيل السنوية بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل والأشعة والعمليات، بالإضافة إلى القوى البشرية بأمانة المراكز والبالغ عددها ٣٩ ألف عضو من الفريق الطبى تشمل أطباء، تمريض، صيادلة وإداريين. 

وأكد الوزير أهمية التدريب والتعلم المستمر للقوى البشرية، مما يساهم في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحقيق رضا متلقي الخدمة.

كما اطلع "عبد الغفار" على الوحدات المتخصصة بمستشفى "معهد ناصر" وإجمالي حالات التردد السنوي على المستشفى، حيث يبلغ مليونين و١١ ألفا و٣٥ حالة في السنة، ومن بينها وحدة الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي، حيث تم حقن ١٦ مريضًا بالعلاج الچيني من أصل ٢٨ حالة ضمن المبادرة، بالإضافة إلى إجراء ٢٣ ألفًا و٣٧١ عملية جراحية متقدمة بالمستشفى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

ووجه الوزير بضرورة تمركز الإسعاف النهري أمام مستشفى معهد ناصر لمكانه الاستراتيجي المطل على نهر النيل، مما يساهم في سرعة وصول المرضى ونقلهم إلى داخل المستشفى.

وناقش الوزير الخطة الاستثمارية لمستشفيات ووحدات أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال الفترة القادمة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتجهيزها على أعلى مستوى، مؤكدًا أهمية ميكنة منظومة العمل وربط مستشفيات ووحدات الأمانة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

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وزير التعليم العالي وزير الصحة مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة المراكز الطبية

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