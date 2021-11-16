رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة: مستعدون للشتاء منذ أغسطس الماضى|خاص

كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، تفاصيل استعدادت شركة الصرف الصحى لموسم الستاء القادم 2022، مؤكداً أن الشركة بدأت فى الاستعداد لموسم الشتاء منذ منتصف شهر أغسطس الماضى من خلال إطلاق حملة لتطهير بلاعات الأمطار والمصارف، لافتاً إلى أن الأتربة تتكدس فى مصارف الأمطار على مدار العام لذلك تم تنظيفها لكى تستوعب كميات الأمطار المتوقع تساقطها فى الشتاء القادم، موضحاً أن التطهير يُزيد من السعة الاستيعابية للأمطار فى المصارف.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه تم إصلاح أعطال فى محطات الصرف الصحى لكى نضمن أن كل المحطات تعمل بكامل كفائتها، كما أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وانتشار المعدات الخاصة بسحب وشفط مياه الأمطار فى أماكن تمركزات محددة لشفط الأمطار، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والمعدات تتمركز فى الأماكن والمناطق الساخنة.

وتابع أن غرفة الطوارئ المركزية فى شركة الصرف الصحى تنسق مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومجلس الوزراء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منوهاً بأنه تم رفع كفاءة أسطول المعدات وشراء العديد من المعدات الجديدة لرفع كفاءة الشركة فى سحب مياه الأمطار.

وأوضح أنه تم إدخال 26 معدة جديدة لسحب مياه الأمطار بتكلفة إجمالية تقدر بـ200 مليون جنيه، كما تم حفر بلاعات جديدة فى المحاور الجديدة التى تم تدشينها، وفى مناطق المنخفضات حيث تم اضافة 2500 بلاعة جديدة.