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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تتفقد المشروعات السكنية ببدر وحدائق العاصمة

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمنخفضى الدخل، بمدينتي حدائق العاصمة وبدر، بجانب تفقد وحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقها، المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن،  والدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة  للمشروعات بالمدن الجديدة.

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وشملت جولة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل، ومرافقيها، بحدائق العاصمة، تفقد عمارات المرحلة الأولى بمواقع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالي  1124 عمارة تضم 29496 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمواقع المشروع، وكذا أعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق بالمرحلة الأولى.

 

كما عقدت مي عبدالحميد، اجتماعاً موسعاً مع استشارى ومسئولي الشركات المنفذة ومسئولي مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، للاطلاع على الموقف التنفيذى لكافة الأعمال، وتذليل أي عقبات لسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.

وفي مدينة بدر، تفقدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومرافقيها، عمارات المرحلة الأولى بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة  بإجمالي376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، والمشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق  بالمرحلة الأولى من المشروع.

كما تفقدت أيضا المرحلة الثانية بمشروع سكن العاملين بإجمالي ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية جارٍ تنفيذها بقيمة استثمارية مليار و600 مليون جنيه، مشيدة بحجم الإنجاز وسرعة تنفيذ الأعمال المختلفة بالموقع.

كما شملت جولة مسئولى الإسكان، المرور على عمارات مشروع سكن لكل المصريين لمنخفضى الدخل بإجمالي ٣٥١ عمارة تضم ٨٤٢٤ وحدة سكنية، مطالبةً ببذل مزيد من الجهد للوصول لأعلى المستويات في التنفيذ وبأسرع وقت.

وفي ختام الجولة، أشادت مي عبدالحميد، بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينتي بدر وحدائق العاصمة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة لكافة الأعمال  بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع )، والانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق وبكفاءة وجودة عالية لسرعة تسكين المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

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