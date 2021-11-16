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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: عدم مد قانون الطوارئ أحدث فراغا في التدابير الصحية الطارئة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون مواجهة الأوبئة مهم جدا خلال الفترة الحالية مع إلغاء قانون الطوارئ ومع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ بداية جائحة كورونا، معبرا عن سعادته بوقف قانون الطوارئ.

وأوضح أيمن ابو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن إلغاء قانون الطوارئ أحدث فراغا في بعض التدابير الصحية الطارئة وفراغ تشريعي لاتخاذ الإجراءات، مؤكدا أن مجلس النواب قدم قانون الأوبئة بأفضل صيغة.

وتابع: "المادة العقابية في قانون الأوبئة الخاصة بنشر معلومات مغلوطة عن الأوبئة أثارت مخاوف النواب حول مخاوف من حبس الصحفيين"، لافتا إلى أن الصحفي يتمتع بحماية قانونية ودستورية من الحبس فى قضايا النشر، وأن العقوبة ستكون موجهة لردع الشائعات.
 

 

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