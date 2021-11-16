جولة داخل منزل عروس تضرر من السيول بأسوان.. فيديو

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، لقاءات مع مجموعة من أهالي محافظة أسوان الذين تضررت منازلهم بسبب السيول وموجة الطقس السيء .

وقام الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج “ التاسعة ”المذاع على قناة “ الاولى الفضائية ”، بجولة تفقدية لأحد المنازل التي تضررت من السيول، قائلا:" البيت ده كان يتم تجهيزه وتم فرشه لـ عروسة".



وقال يوسف الحسيني: "مياه السيول تسببت في إحداث ضرر كبير للمنزل وتضرر عفش العروسة بسبب السيول ".

وتابع يوسف الحسيني: "لازم كلنا كمصريين نساعد أهالينا في أسوان ونساعدهم على إعادة بناء منازلهم مرة أخرى بعد تضررها من السيول".

