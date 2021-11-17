طارق شوقي ينفي إلغاء حافز التطوير لمعلمي نظام التعليم الجديد

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخبر المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي يزعم إلغاء حافز التطوير لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا”.

وأعلنتالإدارات التعليمية تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل نشرة رسمية أصدرتها إدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا بشأن تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022.

تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين

أن يكون المستحق على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا للعمل بها.

الحضور 20 يوم عملا (توقيع فعلي في دفتر الحضور والانصراف) عدا شهر فبراير 18 توقيعا.

في حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المستحق من الصرف.

يخفض الحافز بنسبة 25% للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة (بمعنى لو معلم رفض تكليف إدارة المدرسة سيتم إثبات ذلك رسميا ويتم تخفيض الحافز له).

تطبق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بأجر كامل والاستثنائية وإجازة الوضع في حالة حصولها بعد استلام جدول الحصص.

تطبيق القرار الوزاري 155 بالنسبة للنصاب القانوني للمعلم وعدم ترك معلم يدون جدولا أو إعطائه جدولا أقل من نصابه القانوني، ويتحمل مدير المدرسة مسئولية إهدار المال العام.

عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى، وهي 2 معلم لكل فصل و2 معلمة لكل قاعة رياض أطفال بالمدرسة.

يتم تسجيل معلمي كل صف على حدة (رياض الأطفال - الصف الأول - الثاني - الثالث - الرابع الابتدائي).

يتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية في كشف مستقل شرط أن يكون جدول حصصه من الصف الأول للرابع الصفوف الأولى ويسجل مع معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة وليس مع رياض الأطفال.

يتم تسجيل معلمي التربية البدنية في كشف مستقل بشرط أن يكون جدول حصصه من الصف الأول للرابع بمعدل 12 فصلا وبحد أدنى 9 فصول حسب النصاب القانوني.

في حالة ندب المعلم ندبا جزئيا (يومان - ثلاثة) إلى مدرسة أخرى لاستكمال النصاب وسد العجز وكان جدول حصصه في مدرسته الأصلية داخل المنظومة، أي من الصف الأول إلى الرابع يجب أن يندب له حصص من الصف الأول للرابع في المدرسة المنتدب إليها، وعلى مدير المدرسة مخاطبة المدرسة المنتدب منها المعلم بأيام الغياب وبجدول حصص المعلم رسميا، ويتم الصرف له من مدرسته الأصلية.

بالنسبة لمعلمي 4 ابتدائي يتم تسكين جدول حصص المواد الأساسية بمعلمين متخصصين حاصلين على التدريبات واستيفاء المعلم لنصابه كاملا في الصف الرابع وفي حالة عدم تكملة النصاب لقلة عدد الفصول يتم استكمال نصابه في الصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.

عدم إسناد أي حصص لوكيل المدرسة في الصفوف من الأول إلى الرابع لأنه لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة المدرسية وحافز تطوير التعليم.

في حالة العجز بالمدرسة يساهم جميع المعلمين في سد العجز بتقسيم إجمالي حصص العجز على جميع هيئة التدريس بالتساوي لحين سد العجز.

في حالة تكليف الأخصائيين بجدول حصص في الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي يرفق صورة معتمدة من طلب الموافقة على التدريس موقع من التوجيه والتعليم الابتدائي وصورة من تكليف إدارة المدرسة له بجانب عمله.

تعد الكشوف ويرفق معها صورة من جدول الحصص موقع من لجنة الجدول وصحيفة أحوال لكل معلم حديثة.

يتم موافاة الإدارة التعليمية بالكشوف إلكترونيا على فلاشة وورقيا من أصل وصورة وتعتمد من التعليم الابتدائي على وجه السرعة حتى يتم الصرف للمستحقين.

لا يجوز حذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها من التعليم الابتدائي.

يتم تنفيذ التعليمات بكل دقة، وللاستفسار يتم تواصل مدير المدرسة مع التعليم الابتدائي بالإدارة مباشرة.

يتم الصرف تحت مسئولية مدير المدرسة شخصيا مع كتابة إقرار بذلك.

على جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة منتظمة في المدارس للأسبوع الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن نسب الحضور مرتفعة في جميع المدارس من الطلاب والمعلمين، ومعظم المدارس تلتزم بتعليمات الوزارة.