عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تحذر: أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا قد تستمر لأشهر وربما سنوات

أزمة المهاجرين بين
أزمة المهاجرين بين بولندا وبيلاروسيا

حذرت بولندا، اليوم الأربعاء، من أن أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا قد تستمر لأشهر وربما سنوات.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت السلطات البولندية إن بيلاروسيا بدأت بإبعاد المهاجرين عند الحدود

وفي سياق المتصل، شددت الرئاسة الروسية على أهمية إقامة الحوار بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي بشأن قضية المهاجرين العالقين عند حدودهما.

وجاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه للصحفيين على الاتصالات الهاتفية التي جرت في الأيام الأخيرة بين كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد بيسكوف أن هذه الاتصالات شهدت تبادلا للآراء بشأن السبل المحتملة لتسوية أزمة المهاجرين، وتابع: "من المهم جدا إقامة تواصل مباشر بين الممثلين عن الاتحاد الأوروبي وقيادة بيلاروس.. هذا الأمر مهم جدا، وتركزت عليه هذه الاتصالات".

اشتعلت الأزمة عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، أمس الثلاثاء، بعدما وقعت اشتباكات بين المهاجرين والشرطة البولندية، التي قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وصوبت خراطيم المياه على مهاجرين شقوها بالحجارة في بلدة كوشنيتسا الواقعة في الشرق عند المركز الحدودى فى بروزجى من الجانب البيلاروسى، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.

وكتبت الوزارة في تغريدة "كوشنيتسا: مهاجرون يهاجمون جنودنا وضباطنا بالحجارة ويحاولون تدمير السياج للعبور إلى بولندا. قواتنا استخدمت الغاز المسيل للدموع لوقف عدوان المهاجرين". مرفقة التغريدة بمقطع فيديو يظهر اشتباكات عند الحدود.

وأعلنت الشرطة البولندية إصابة أحد عناصرها إصابة بالغة يرجح أن تكون كسرا في الجمجمة "نتيجة هجوم نفذه أشخاص مدفوعون من الطرف البيلاروسي"، مشيرة إلى إلقاء قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع على القوات البولندية.

وبدورها، وجهت روسيا، انتقادات حادة إلى بولندا وطريقة تعاملها مع المهاجرين، منددة بالقوات البولندية التى استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا، معتبرة أن ذلك "غير مقبول".
ويحتشد حوالى أربعة آلاف مهاجر، معظمهم من كردستان العراق، بحسب تقديرات حرس الحدود البولندي على طول الحدود مع بيلاروس في ظروف بائسة وسط تدني درجات حرارة إلى ما دون الصفر.

 

أزمة الحدود بين بولندا وبيلاروسيا ازمة المهاجرين على حدود بولندا وبيلاروسيا الأزمة بين بولندا وبيلاروسيا اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن بولندا وبيلاروسيا

ترشيحاتنا

مقترح برلماني بتخصيص نسبة من إيرادات الصناديق الخاصة لدعم العمالة المؤقتة

الوجه البحري والقاهرة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت يصاحبه سقوط أمطار

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة قبل زواجها من أحمد عز

سقوط أمطار بدمياط وتراكم المياه بالشوارع

رئيس إسرائيل يناقش مع نظيره الصيني ملف إيران النووي

متحدث تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أضاف العديد من السياسات الشبابية على أجندة الحكومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

6 نجوم مهددين بالغياب عن منتخب مصر فى إياب مواجهة الحسم للمونديال

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

فيديو

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

شاهد | انفجار في أنابيب النفط جنوب إيران

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ