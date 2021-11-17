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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار.. قرارات حكومية هامة.. موعد منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

صدى البلد

نشر قسم الأخبار فى الفترة الصباحبة العديد من الموضوعات الهامة أهمها القرارات الحكومية الجديدة التى تتعلق بتغيير بعض أحكام قانون الرياضة وإضافة الكليات وإعلان موعد منع المواطنين من الدخول إلى المنشآت الحكومية.

 

الحكومة توافق على اضافة كليات جديدة.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليشمل إضافة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، وذلك في إطار الحرص على إضافة التخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.

 

مدبولي :تطبيق قرار منع أي مواطن لم يتلق اللقاح من دخول المنشآت الحكومية أول ديسمبر
عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة الفرنسية، للمشاركة فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، الذى يستهدف حشد جهود المجتمع الدولى لمساندة ليبيا خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها حالياً، منوهاً إلى ما تضمنته هذه الزيارة من عقد لعدد من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين الفرنسيين، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما تشهده من زخم خلال الفترة الحالية.

 

إجراءات قانونية ضد المخالفين.. الصحة: إغلاق 1715منشأة طبية خاصة في 25 محافظة
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 1715 منشأة طبية خاصة مخالفة في 25 محافظة خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى أمس الموافق 16 نوفمبر، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.

 

البسوا الشتوي.. الأرصاد: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الـ72 القادمة

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة إلى غزيرة أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأمطار مستمرة خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة على البلاد

 

استرداد الأراضي: الإسراع في إجراءات التقنين وتوجيهات بعدم المغالاة في التسعير

عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة الانتهاء من تسليم نحو 39 الف عقد تقنين للمواطنين بالإضافة الى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها و جاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.

 

الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الرياضة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

كليات جديدة الصحة الأرصاد استرداد الأراضي تعديل أحكام قانون الرياضة مجلس الوزراء

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