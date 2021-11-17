المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل آخر بسبب مشاجرة بباب الشعرية

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانتهما قتل عمد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، عضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامه أحمد السمان، وأمانة محمد عطية، عصام ترك.

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 50/2253 لسنة 2021 جنايات قسم باب الشعرية ، أن المتهم «منصور. ف» 22 عامًا، عامل، والمتهم “إ , م 27 عامًا، عامل، والمتهم م, ع 32 عامًا، عامل، والمتهم ه,ع 36 عامًا، عامل، قتلوا المجنى عليه ص ، م عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، واعد لهذا الغرض المتهم الأول سلاح أبيض " مطواه قرن غزال " محل الاتهام الثاني، وما أن أبصره المتهم الأول حتى أشهر قبله السلاح الأبيض المار بيانه، وأستدعى المتهمين من الثاني حتى الرابع لمحل الواقعة، وآبان إدراك المجنى عليه لمخططهم الإجرامي شرع في الهروب منهم فتتبعه، وما أن ظفروا به حتى طرحه المتهم الثاني أرضًا، وطعنه المتهم الأول طعنه في صدره بالسلاح الأبيض مار البيان إحرازه فيما سدد له المتهم الثالث عدة ركلات بقدمه أستقرت بالوجه والرقبة حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، والمتهم الأول أحرز سلاح أبيض "مطواه" بغير ترخيص، ويكون المتهمين المذكورين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها من قانون العقوبات مكررًا من الجدول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية.



وجاء في تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية فيما بين المجني عليه والمتهم الأول تطورت إلى حدوث مشاجرة فيما بينهما، وعلى أثر ذلك أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وسدد للمجني عليه ركلة استقرت بقدمه، ثم استدعي المتهمين من الثاني حتي الرابع لمحل الواقعة، وعقب وصولهم وآبان إدراك المجني عليه لهم شرع في الهرب منهم فتتبعوه وما أن ظفروا به حتي طرحه المتهم الثاني أرضا وطعنه المتهم الأول طعنة واحدة قاتلة في صدره بالسلاح الأبيض مار البيان إحرازه فيما سدد له المتهم الثالث عدة ركلات بقدمه أستقرت بالوجه والرقبة، وتواجد معهم المتهم الرابع بمسرح الحادث للشد من أزرهم مانعاً المواطنين من نجدة المجنى عليه، ولم يتركوا المجنى عليه إلا عقب مشاهدتهم له يسيل في دمائه فلاذوا بالفرار، وأضاف أنه بضبطه المتهمين عثر بحوزة المتهم الأول على السلاح الأبيض “المطواه” التي إستخدمها في التعدي على المجنى عليه، وبمواجهتهم أقروا بأقترافهم الواقعة، وأضاف أنه عزى مقصد المتهمين من أقترافهم الواقعة قتل المجنى عليه .