عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل آخر بسبب مشاجرة بباب الشعرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانتهما قتل عمد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، عضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامه أحمد السمان، وأمانة محمد عطية، عصام ترك.

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 50/2253 لسنة 2021 جنايات قسم باب الشعرية ، أن المتهم «منصور. ف» 22 عامًا، عامل، والمتهم “إ  , م 27 عامًا، عامل، والمتهم  م, ع 32 عامًا، عامل، والمتهم ه,ع  36 عامًا، عامل، قتلوا المجنى عليه ص ، م  عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، واعد لهذا الغرض المتهم الأول سلاح أبيض " مطواه قرن غزال " محل الاتهام الثاني، وما أن أبصره المتهم الأول حتى أشهر قبله السلاح الأبيض المار بيانه، وأستدعى المتهمين من الثاني حتى الرابع لمحل الواقعة، وآبان إدراك المجنى عليه لمخططهم الإجرامي شرع في الهروب منهم فتتبعه، وما أن ظفروا به حتى طرحه المتهم الثاني أرضًا، وطعنه المتهم الأول طعنه في صدره بالسلاح الأبيض مار البيان إحرازه فيما سدد له المتهم الثالث عدة ركلات بقدمه أستقرت بالوجه والرقبة حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، والمتهم الأول أحرز سلاح أبيض "مطواه" بغير ترخيص، ويكون المتهمين المذكورين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها من قانون العقوبات مكررًا من الجدول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية.


وجاء في تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية فيما بين المجني عليه والمتهم الأول تطورت إلى حدوث مشاجرة فيما بينهما، وعلى أثر ذلك أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وسدد للمجني عليه ركلة استقرت بقدمه، ثم استدعي المتهمين من الثاني حتي الرابع لمحل الواقعة، وعقب وصولهم وآبان إدراك المجني عليه لهم شرع في الهرب منهم فتتبعوه وما أن ظفروا به حتي طرحه المتهم الثاني أرضا وطعنه المتهم الأول طعنة واحدة قاتلة في صدره بالسلاح الأبيض مار البيان إحرازه فيما سدد له المتهم الثالث عدة ركلات بقدمه أستقرت بالوجه والرقبة، وتواجد معهم المتهم الرابع بمسرح الحادث للشد من أزرهم مانعاً المواطنين من نجدة المجنى عليه، ولم يتركوا المجنى عليه إلا عقب مشاهدتهم له يسيل في دمائه فلاذوا بالفرار، وأضاف أنه  بضبطه المتهمين عثر بحوزة المتهم الأول على السلاح الأبيض “المطواه” التي إستخدمها في التعدي على المجنى عليه، وبمواجهتهم أقروا بأقترافهم الواقعة، وأضاف أنه عزى مقصد المتهمين من أقترافهم الواقعة قتل المجنى عليه .

النيابة العامة المشدد مشادة كلامية قانون العقوبات السجن المشدد سلاح ابيض محكمة شمال القاهرة باب الشعرية

ترشيحاتنا

بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

كيف ردت السيدة عائشة على الإساءة للنبي؟ .. داعية يجيب | فيديو

أغاني مهرجانات تواجه المجهول.. ومصيدة العقوبات تنتظر شاكوش وحمو بيكا بهذه الحالة

أخبار السيارات.. حكاية سيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة.. سيارات تشارك بمعرض لوس أنجلوس الدولي.. مبيعات فولفو من السيارات الكهربائية تتخطى 25%

بسبب كورونا.. قرار عسكري يهدد جنود البحرية الأمريكية

سقطت فوق رأسه أرفف زجاجات.. إنقاذ عامل مخزن من الموت بأعجوبة |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

كارتيرون يصدر قرارا صادما بشأن أشرف بن شرقى

السعودية.. الجوازات تصدر 11086 قرارا إداريا بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

اتهام والت ديزني بسرقة "قصة لص" بغداد لإنتاج فيلم Red Notice.. ومحمد إمام يرد

راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ