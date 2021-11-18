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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تكشف أنواع الأنسولين والجرعة المقررة من كل نوع

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإرشادات والاحتياطات اللازمة ، لمرضى السكر وجرعات الأنسوالين المحددة لكل  نوع من الأنواع 

 

 وقدمت هيئة الدواء مجموعة  من الارشادات الهامة  عن أنواع الأنسولين . والتي كان من أبرزها 

١. أنسولين سريع المفعول زي (أنسولين أسبارت ASPART، أنسولين ليسبرو LISPRO، أنسولين جلوليزين GLULISINE) .. وهذا النوع من الأنسولين بيبدأ مفعوله بعد حوالي١٥ دقيقة من الحقن.. وممكن إن تأثيره يستمر لمدة تتراوح ما بين ٣ -٤ ساعات.. وغالبًا بيستخدم قبل الوجبات الغذائية.

٢. أنسولين قصير المفعول زي (الأنسولين المنتظم)

الحقن بالنوع المذكور من الأنسولين بيكون قبل الأكل.. وبيبدأ تأثيره في فترة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة بعد الحقن.. وبيستمر تأثيره من ٥– ٨ ساعات.

٣. الأنسولين متوسط المفعول زي (أنسولين الأيزوفان NPH)

النوع ده من الأنسولين بيبدأ مفعوله خلال ساعة إلى ساعتين بعد الحقن، وممكن يستمر تأثيره من ١٤ إلى ٢٤ ساعة.

٤. الأنسولين طويل المفعول زي (أنسولين جلارجين GLARGINE، أنسولين ديتيمير DETEMIR، أنسولين ديجلوديك DEGLUDEC)

مفعول النوع ده من الأنسولين بيبدأ بعد حوالي ساعتين من حقنه.. وتأثيره ممكن يستمر لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة أو أكتر، زي ديجلوديك بيستمر حتى ٤٢ ساعة.

٥. الأنسولين المختلط (هو مزيج من الأنسولين متوسط المفعول مع الأنسولين سريع أو قصير المفعول) الحقن بالنوع دا بيكون في فترة تتراوح ما بين ١٠ دقائق أو من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة قبل وقت الوجبة الغذائية.. وده بيعتمد على المستحضر المستخدم.

يجب استشارة الطبيب لتحديد النوع والجرعة المناسبة لكل لمريض.

الدواء الأنسوالين جلوليزين الوجبات ليسبرو

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