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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير شبكات الصرف بأوسيم وأبو النمرس ورفع الاشغالات

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية وتفاعل المسؤولين مع الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة للبلاغات وتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وشمل تقرير استجابات الأجهزة التنفيذية للشكاوى عددًا من الجهود التي نُفذت بأحياء المنيرة الغربية وجنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور، ومركزي ومدينتي أوسيم وأبو النمرس، وكان أبرزها ما يلي:

نفذت مراكز ومدن أبو النمرس وأوسيم بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحي بشارع محمد هاشم المتفرع من بشتيل بمدينة أوسيم، وشارع أبو ضيف بترسا البلد بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين من تكرار الطفوحات، حيث تم الانتهاء من أعمال التطهير وشفط تجمعات المياه.

وبالتنسيق بين الهيئة العامة للنظافة والتجميل وكل من أحياء جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور، تم رفع المخلفات وتجمعات القمامة من محيط محطة مترو المنيب بحي جنوب الجيزة وخلف مسجد نصر الدين ومحيط نفق الهرم بحي العمرانية، وشارعي ترعة عبد العال (1) والشيمي بحي بولاق الدكرور.

كما شملت الاستجابات شن حي المنيرة الغربية حملة مكبرة لرفع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين بشارع العروبة، حيث تم رفع الحواجز والاستاندات ومصادر الإشغال وإيداعها بمخازن الحي، بعد تحرير محاضر المخالفات لأصحابها.

رفع مخلفات رفع اشغالات محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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