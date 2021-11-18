طارق الشناوي: أحمد زكي كان يقول "أنا شخبطة على الحيط" وكانت الكاميرا بالنسبة له هي الحياة.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن الفنان زكي اذا كان قد قام بتجسيد شخصية الفنان عبد الحليم حافظ لعمل فيلم سينمائي كان سينجح بالفعل ، مؤكدا انه أثناء التمثيل كان ضعيف بسبب المرض وهذا الذى لم يجعله يكمل الفيلم .

واضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن دور الرجل السكران في أي مشهد يجب أن يؤديه رجل لم يشرب حتي يمكنه تأدية الدور وهناك من قال احمد زكي مريض ويقدم فيلم لعبد الحليم أثناء مرضة ويجب أن ينجح ولكنه كان مريض جدا وحالة لا تسمح .

واوضح طارق الشناوي ، إن احمد زكي وقع 4 أفلام بعد فيلم عبد الحليم لأنه كن لدية طموح وأحلام كلها فن وأثناء تغير شكلة وقت مرضة كان يشبه نفسة بالفنانين القدماء لتمثيل أدوارهم وكان كل تفكيره في الفن .

وتابع أن الكاميرات كانت بالنسبة له حياة وكان يعيش من اجل الفن ويقول علي نفسة " انا شخبطة علي الحيط " .