مصرع اثنين من عمال الصرف الصحى غرقا فى "بيارة" بجنوب الأقصر

لقى اثنان من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مصرعهما، اليوم؛ إثر سقوطهما في بيارة صرف، وذلك أثناء تنظيفها، وتم إنتشال الجثث وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورد بلاغ بغرق شخصين فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز .

على الفور انتقل إلي مكان الحادث كلاً من، اللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، ورجال الأنقاذ النهري، وسيارات الاسعاف.

وتم انتشال جثث الضحايا ونقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.