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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 11 مركزًا تعليميًا وعدد من المنشآت التجارية المخالفة في الإسكندرية

غلق مراكز الدروس
غلق مراكز الدروس الخصوصية في الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، حملات مكبرة بنطاق الحي أسفرت عن غلق ١١ مركز تعليمي كائنة في باكوس، والعوايد، وجناكليس، وكوبري الناموس، وتعاونيات سموحة، وعزبة سعد، وشارع ذكي رجب بسموحة.

كما نفذت لجنة الغلق قراري إيقاف تشغيل الصادرين بأرقام ٨٤ لعام ٢٠٢٠ و٩٥ لعام ٢٠٢١ لمنشأتين تجاريتين كائنتين في رشدي وزيزينيا.

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كما تم غلق وتشميع ٢منشأة تجارية في طريق الكورنيش ومنطقة سان ستيفانو ، وغرمت الحملات عدد من المنشآت لمخالفة إتباع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

شارك في الحملات إدارة رخص المحلات بالحي، ولجنة الغلق وإدارة شرق التعليمية، وتستمر الحملات حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات.

الاسكندرية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية شرق الإسكندرية محارب هيلع فيروس كورونا

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