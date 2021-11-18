غلق 11 مركزًا تعليميًا وعدد من المنشآت التجارية المخالفة في الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، حملات مكبرة بنطاق الحي أسفرت عن غلق ١١ مركز تعليمي كائنة في باكوس، والعوايد، وجناكليس، وكوبري الناموس، وتعاونيات سموحة، وعزبة سعد، وشارع ذكي رجب بسموحة.

كما نفذت لجنة الغلق قراري إيقاف تشغيل الصادرين بأرقام ٨٤ لعام ٢٠٢٠ و٩٥ لعام ٢٠٢١ لمنشأتين تجاريتين كائنتين في رشدي وزيزينيا.

أقرأ أيضًا:

حوار مع نائب..سامح الشيمي: أتمنى صدور قانون انتخابات المحليات قريبا..وأبذل ما في وسعي لحل مشاكل الشباب

كما تم غلق وتشميع ٢منشأة تجارية في طريق الكورنيش ومنطقة سان ستيفانو ، وغرمت الحملات عدد من المنشآت لمخالفة إتباع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

شارك في الحملات إدارة رخص المحلات بالحي، ولجنة الغلق وإدارة شرق التعليمية، وتستمر الحملات حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات.