نواب الرمل ينتفضون من أجل شارع أبو سليمان وترعة المنتزه

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن اهمال رصف بعض المحاور وهم شارع أبو سليمان وترعة المنتزه ، مما يؤثر بطريقة مباشرة على على الخطة الاستثمارية لمحور المحمودية الجديد.

وأضاف مهني في بيان صحفي له أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أهم مشروع من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية وهو محور المحمودية بهدف خلق العديد من الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل وتغيير الخريطة الاستثمارية في الإسكندرية، والقضاء على الازمات المرورية ، الا أن هناك أهم محورين كبيرين وهم شارع "أبو سليمان" و "ترعة المنتزه" حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة.

وتابع :هذين المحورين بلا أعمال رصف، ويؤثر على أهداف محور المحمودية الجديد، ويؤثر على استثمارات المحور وخطته الجديدة في تغيير الخريطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية بأكملها ، كما هذه الشوارع أصبحت مأساة تهدد أمن المواطنين، ومرتع للقمامة وللباعة الجائلين ، كما أن الحالة المرورية مزدحمة للغاية وفوضي مرورية عارمة نتاج عدم رصف هذه الشوارع الهامة.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ أعمال رصف محوري شارع أبو سليمان و"ترعة المنتزه" حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة.