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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

دفاع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر: الحكم نهائي وواجب النفاذ

محمد رمضان
محمد رمضان

قال مجدى حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، أن اصدار محكمة النقض حكم بتأييد تعويض موكله من الفنان محمد رمضان، بأنه نهائي وواجب التنفيذ.

 

وأضاف حلمي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفنان محمد رمضان لا يوجد طريق امامه سوى دفع التعويض لورثة موكله، وذلك بعد قضاء أعلى محكمة قضائية حكمها النهائي فى القضية، وعدم وجود نقض اخر للحكم او استئناف.

وأوضح محامي الطيار بأنهم ينتظروا مسخ صورة رسمية من الحكم لكي يقوما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مسودته فى أقرب وقت.

وكانت قد قضت  محكمة النقض  برفض الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندي المحامي وكيلا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبو اليسر  التى يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة»، بدفع 6 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية للطيار الراحل.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة لمدة عشرين يوماً، و تدهورت حالته  بسبب أزمته مع الفنان محمد رمضان طوال الفترة الماضية التي أثارت موجه من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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