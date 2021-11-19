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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره علي السوشيال ميديا.. كل مالا تعرفه عن قشر البحر الأخضر وفوائده

صدى البلد

من الطبيعي أن يحذر الناس من الكثير من منتجات العناية بالبشرة المليئة بالمواد الكيميائية. تقشير الوجه ، على وجه الخصوص ، يقلقهم ، لأنه يبقى على الوجه لفترة قبل أن يجف ثم يتم سحبه.

 

لكن شيئًا ما يسمى "قشر البحر الأخضر" يمكن أن يجعل الناس يقعون في حب فكرة التقشير بشكل عام. توضح الدكتورة شيلبي بيهل ، أخصائية التجميل والشريك في ملكية شركة أفانا للرعاية الصحية ، أن قشر البحر الأخضر لا يتكون فقط من نباتات عشبية برية ، ولكن أيضًا من نباتات من مصادر بحرية ، وأعشاب متنوعة ، وطحالب غنية بالمعادن والفيتامينات والإنزيمات. "في هذا المزيج العشبي الخاص ، تلعب ستة نباتات مثل ذيل الحصان ، والصبار ، والريبورت ، والنبات الرئوي ، والفطريات ، والقطيفة دورًا رئيسيًا. 

 

المكونات القوية هي حمض الهيالورونيك النانو ، والجلوكان ، والألانتوين ، والبيتين ، والعناصر النشطة البحرية للحصول على نتائج أفضل للبشرة

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يضيف الدكتور بيهل أنها طريقة طبيعية لتقشير البشرة دون استخدام أي أحماض. "يتم حصاد التركيبة الرئيسية لهذا المنتج بحتة تحت سطح البحر. إنه يحفز الجلد ، مثل الإبر الدقيقة ، التي تزيل الطبقة السطحية من الجلد. على عكس التقشير الكيميائي الذي يعتمد على درجة الحموضة والحموضة ، يعمل هذا التقشير عن طريق تحفيز الخلايا وإزالة السموم من خلايا الجلد القديمة وتجديد خلايا الجلد الجديدة.

ولكن الأهم من ذلك ، ما يريد الناس معرفته هو ما إذا كانت قشور البحر الخضراء ، مثل أنواع التقشير الأخرى ، تتأذى عندما يحاول المرء إزالتها. يقول الخبير إنه قد ينطوي على تألق وخز تبعًا لضغط التدليك وتماسك الجلد ، لكنه لا يسبب أي ألم. "يمكن أن تكون جميع أنواع التدليك بالأعشاب غير مريحة إلى حد ما. ومع ذلك ، كل شخص لديه حساسية مختلفة. بشكل عام ، إنها تجربة خالية من الألم ".

يمكن تطبيق التقشير بثلاث طرق. 

تستخدم كل طريقة خليطًا عشبيًا أكثر ويتم تدليكها على الجلد لفترات أطول

 يمكن لخبراء التجميل أن يوصوا بالطريقة الأنسب لك.

 

الفوائد

* قشر البحر الأخضر رائع لعلاج الندبات والعيوب والبشرة المعرضة لحب الشباب والمسام الكبيرة والبقع الشمسية وفرط التصبغ.
* ‍ ينشط الدورة الدموية والتمثيل الغذائي ويؤدي إلى تحسين طبيعي في نسيج الجلد.
* يمد بشرتك بالطاقة الطبيعية التي تحتاجها لتجديد الخلايا.
* يساعد على تقليل مظهر البشرة المرتبط بالعمر وكذلك الشوائب. العلاج يحسن مظهر الجلد بشكل واضح.
* يتم تحفيز الدورة الدموية ، وفتح المسام ويمكن للبشرة أن تمتص على النحو الأمثل مكونات العناية بالبشرة اللاحقة.
* تبدو البشرة أكثر إشراقًا.

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