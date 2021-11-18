3 أطعمة غير متوقعة تحميك من الضمور البقعى تعرفي عليها

أطعمة عديدة تساعد على علاج الضمور البقعي المرتبط بالعمر ، الذي يؤدي إلى فقدان البصر بسبب التغيرات في البقعة - المنطقة الموجودة في مركز العين حيث تكون رؤيتك أكثر حدة.

إليك أطعمة يجب تجنبها لأنها تجعلك أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة

1- الأطعمة الغنية بفيتامين سي



وتساعد الجسم على بناء الكولاجين الذي يشكل أوعية دموية قوية في العين وفي أي مكان آخر ومن المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين سي والعناصر الغذائية الأخرى التي تفيد الرؤية. جنبًا إلى جنب مع بيتا كاروتين وفيتامين E والزنك.

2- تناول الأسماك وأحماض أوميجا 3 الدهنية



فوائد أوميجا 3 الموجودة في زيت السمك تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي أو تبطئ تقدمه. قد تكون هذه الأحماض الدهنية مضادة للالتهابات و تقلل الأوعية الدموية المسدودة في العين تمامًا كما تفعل في باقي أجزاء الجسم ، بما في ذلك نظام القلب والأوعية الدموية.

تشمل الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية السلمون وتونة الباكور والسردين والماكريل والرنجة.

3. تجنب االدهون المشبعة



تم ربط الأطعمة غير المرغوب فيها ، والتي غالبًا ما تُصنع من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة وحمض اللينوليك ، بزيادة مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي المتقدم ، حيث يكون فقدان البصر شديدًا. تؤدي هذه الأطعمة إلى تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية ، بما في ذلك تلك الموجودة في عينيك. تتسبب في تلف الأوعية الدموية وتقليل كمية الدم الغني بالمغذيات والأكسجين من الوصول إلى عينيك.