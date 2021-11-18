الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 6 من موظفيها المعتقلين في إثيوبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إطلاق السلطات في إثيوبيا سراح 6 من موظفيها المعتقلين هناك، فيما لا يزال هناك 5 موظفين آخرين محتجزين في السجون الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي اليوم إن "الموظفين المحليين الستة التابعين للأمم المتحدة الذين احتجزوا في إثيوبيا في وقت سابق من الشهر تم إطلاق سراحهم اليوم الخميس".

وأوضح دوجاريك أنه "لا يزال هناك خمسة موظفين محتجزين ورهن الاعتقال هناك".

وأضاف متحدث الأمم المتحدة أنه "تم الإفراج عن 70 سائقا للشاحنات.. وهم الذين كانوا متعاقدين مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات عبر إثيوبيا والذين تم أسرهم في وقت سابق".

وتابع قائلا: "ما نفهمه هو أنه تم الإفراج عن السائقين في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، سيتوجه إلى إثيوبيا في وقت لاحق من اليوم في زيارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الوزارة "سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا في الفترة من 18 نوفمبر إلى 20 نوفمبر. وسيلتقي المبعوث الخاص فيلتمان مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الفرص التي تؤدي إلى وقف تفاوضي ومستدام وانهاء الصراع".