مقتل 3 من قوات الأمن الإيرانية باشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد

قتل 3 عناصر من قوات الأمن الإيرانية بينهم ضابط برتبة عقيد، في اشتباك مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.



ونقلت وكالة أنباء (ارنا) الرسمية عن قائد الشرطة في محافظة كرمان عبد الرضا ناظري القول إن قوات الأمن اشتبكت "مع مجموعة من المسلحين، خلال قيامهم بدورية بمنطقة سهلية في سمسور عند الحدود بين محافظتي كرمان وسيستان-بلوشستان".



وأوضح أن الاشتباك الذي استمر لنحو 24 ساعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد، وأصيب ستة آخرون بجروح، فيما لقي اثنان من المسلحين مصرعهم.



وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن - في يوليو الماضي - مقتل أربعة من عناصره في اشتباك مع مجموعة مسلحين في منطقة خاش بسيستان-بلوشستان.