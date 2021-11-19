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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد محمود يرفض قرار الأهلي بـ الرحيل.. تفاصيل

صدى البلد

 

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة، بأن محمد محمود لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي رفض  الرحيل خلال الجلسة التي جمعت بينه وبين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وت تمسك بكافة الفرص التي تمنحه البقاء مع الفريق وعدم الرحيل في يناير.


وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أن مصدر بالأهلي كشف إصرار محمد محمود على البقاء وعدم الإعارة في يناير هو السبب وراء البرنامج البدني القوي الذي يخضع له في الوقت الحالي تحت قيادة كابيلو مدرب الأحمال. 
 

وواصل شبانة: المصدر أوضح أيضا أن محمد محمود أبلغ وكيله نادر شوقي أن فرصته في الرحيل عن الأهلي ستكون حال خروجه من حسابات بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي في المعسكرات المقبل للفريق سواء في ديسمبر المقبل في الإمارات أو في يناير .

 

الأهلي في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.
 

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكر مغلق أمس استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والمحدد لها الثامنة مساء اليوم على ملعب الأهلي وي السلام.

 

واختتم الفريق الأحمر تدريباته باستاد مختار التتش قبل ان يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة بأسماء 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق لمواجهة المقاولون المقرر لها مساء غد في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

 

وشهد مران أمس ظهور علي معلول وبدر بانون ولويس ميكسيوني بعد عودتهم فجراً من بلادهم فيما انتظم في مران الأمس كل من بيرسي تاو وأليو ديانج ، واستقر بيتسو موسيماني علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة والذي لن يتغير عن مواجهة الزمالك حيث من المقرر أن يبدأ بمحمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة قبل بدء المران بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الجولة القادمة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

 

 

بيتسو موسيماني الأهلى سيد عبدالحفيظ محمد محمود نادر شوقي

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