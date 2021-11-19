اليوم.. عرض مسرحية غريب في أوضتي

مسرح مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة المسرحية الكوميدية "غريب في أوضتي" ضمن عروض مسرح مصر.

وبالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي يشارك في بطولة المسرحية: علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني.

ويشارك بالعرض كل من محمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تدور أحداث المسرحية في أجواء غير تقليدية داخل احد الفنادق أثناء حفل زفاف حيث يقوم بعض الأشخاص بالنصب على على بعض النزلاء مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.