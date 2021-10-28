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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عرض "زلزال" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر قبل تقديمها غدا

العرض المسرحي زلزال
العرض المسرحي زلزال

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "زلزال".

مسرحية "زلزال"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدي الأحياء الشعبية حيث يقع زلزال في ليلة زفاف ويتسبب في إضطرار عدد كبير من سكان الحي للبقاء في الشارع مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "زلزال" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 29 أكتوبر 2021 الساعة 8:00 مساءً.

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