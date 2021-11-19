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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبدالوهاب عبدالرازق يلتقي رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي بموسكو

عبدالوهاب عبدالرازق
عبدالوهاب عبدالرازق يلتقي رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي

استقبلت السيدة فالنتينا ماتفينكا  رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري والوفد البرلماني المرافق لسيادته، بمقر  الاتحاد الفيدرالي بموسكو .

 

وأشارت “ ماتفينكا ”  إلى عمق العلاقات المصرية الروسية وترابطها والتي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتى دخلت حيز التنفيذ هذا العام,فى ضوء ان مصر اكبر دولة فى الشرق الاوسط وكانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لروسيا فى الشئون الدولية والاقليمية .

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كما اشادت بمشروعات التعاون المشتركة خاصة مشروع الضبعة النووي الذي وفر الكهرباء لمصر ولتتصدير للخارج ، ومشروع المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس، مشيرة إلى  تطلع روسيا لتعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم العلاقات المصرية الروسية وبما يعكس مكانة البلدين،لاسيما مكانة مصر كقوة اقليمية ودولية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلاقته القوية مع الرئيس بوتين  و  بالنظر الى ان حجم التبادل التجارى سنة ٢٠٢٠ لم يتجاوز خمسة مليارات دولار فى حين يجب ان يكون اكثر من ذلك بكثير لما يملكه البلدان من مقومات انتاج ضخمة.

 

كما اشارت الى التعاون فى مجال التعليم العالى فى كثير من التخصصات، معربة  عن سعادتها بقرار  مجلس الشيوخ المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع مجلس الاتحاد الروسي وتمنت تفعيلها وتعزيز اللقاءات بين اعضاء البرلمانين بما يخدم الدولتين.

 

وقالت انها ترسل تهانيها بعيد الميلاد القادم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم وتتمنى له الصحة فى العام الجديد.

 

من جانبه اكد السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على عمق العلاقات المصرية الروسية وتجذرها في التاريخ واكبر مثال على هذا التعاون مشروع السد العالي الذي مثل رمزا للتعاون المصري الروسي، والذي تجدد بمشروع الضبعة العملاق .

 

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في روسيا والتي شارك في مراقبتها وفد من مجلس الشيوخ المصري، وأيضا اشار رئيس مجلس الشيوخ الى تطلعه لفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يتماشى مع التطورات السريعة والحديثة التي تجري على ارض مصر، وعبر أيضا عن سعادته البالغة لاستئناف حركة الطيران بين البلدين وتطلعه الى زيادة اعداد السائحين الروسيين الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

من جانبها دعت السيدة فالنتينا ماتفينكا، السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة روسيا على رأس وفد برلماني خلال النصف الاول من العام المقبل وتطلعها للتعاون بين اللجان البرلمانية في البلدين بما يخدم مصالح الدولتين وخاصة على مستوى مشروعات واتفاقيات التعاون المشترك.

 

كما اشادت بدور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسي فى دعم عقد قمة روسيا افريقيا.السابق وتطلعها الى نفس الدور فى القمة المقبلة

وفي نهاية اللقاء وجه السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدعوة للسيدة فالنتينا ماتفينكا لزيارة مجلس الشيوخ المصري في اقرب فرصة ممكنة، وتبادل رئيسا المجلسين الهدايا التدكارية. واقامت مادبة عشاء على شرف سيادته

فالنتينا ماتفينكا مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ موسكو العلاقات المصرية الروسية

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