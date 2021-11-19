روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب الانتخابات

هدد نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، اليوم الجمعة، بأن اعتماد الكونجرس الأمريكي لقرار عدم الاعتراف بانتخابات 2024 في روسيا إذا خاضها الرئيس فلاديمير بوتين، سيؤدي إلى قطع العلاقات.

وقال جاباروف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: "أعتقد أن هذه الوثيقة لن تمر. لكن إذا تم تبني القرار، فسيؤدي هذا إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

ووصف السيناتور الروسي الوثيقة المقترحة بأنها “ساخرة وخالية من أي منطق”.

وقدم عضوا الكونجرس، ستيف كوهين وجو ويلسون، في وقت سابق، إلى مجلس النواب الأمريكي اقتراحًا بعدم الاعتراف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس للدولة الروسية إذا قرر الترشح لولاية جديدة في عام 2024، وفقًا لبيان صحفي من أعضاء الكونجرس.

وفي وقت سابق، وصفت موسكو مناقشة السياسيين والمسؤولين الأمريكيين لموقف مشاركة بوتين المحتملة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية.