في ذكرى رحيلها.. خيرية أحمد بدأت مشوارها الفني كمقدمة برامج ثم اتجهت إلى التمثيل| نوستالجيا

في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر رحلت واحدة من أشهر كوميديانات الزمن الجميل، برعت في الأدوار الاجتماعية وارتبطت بالجمهور ارتباطا كبيرًا، وهي الفنانة خيرية أحمد.

وفي حوار سابق لها ، قالت خيرية أحمد׃ شاركت بمسلسل ״ساكن قصادي״ و״الزواج على طريقتي״ وأتمنى أشغل أعمال للأطفال ، متابعة: "خدت جوائز على تلك المسلسلات" .

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خيرية أحمد .. محطات فنية في حياة نجمة ساعة لقلبك»، حيث ولدت الفنانة الراحلة في 15 إبريل عام 1937 باسم سمية أحمد إبراهيم في القاهرة، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد.

وبدأت مشوارها الفني كمقدمة برامج ثم اتجهت إلى التمثيل في مطلع خمسينات القرن الماضي، لكنها لم تلفت الأنظار بسبب أداء أدوار صغيرة جدا، معظمها كان صامتا، وقدمت برنامج ساعة قلبك، ثم انضمت إلى الفرقة المسرحية «ساعة لقلبك»، ثم فرقة إسماعيل ياسين، وتنقلت بين الفرق المسرحية مثل أمين الريحاني وأمين الهنيدي والكوميدي المصرية.

والتحقت بالمسرح الكوميدي في الستينيات بفرقة تلفزيون ومثلت مسرحيات مثل ممنوع الستات، العبيط، أختي سيمحة، نمرة 2 يكسب، وسفاح رغم أنفه، كذلك قدمت مسرحيات كثيرة أمام محمد عوض منها الطرطور وطبق سلطة وكلام رجالة ونقطة الضعف ومهرجان الحرامية والقصرين.

ولم تتوقف مسيرتها عند المسرح والسينما لكن تألقت في الدراما وغيرت جلدها ونوعت بين الكوميديا والتراجيديا وبرعت في مسلسلات الحقيقة والسراب وحدائق الشيطان وغيرها.

