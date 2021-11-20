بدلا من 9 متر.. لجنة الصناعة تناقش مقترح برلماني لزيادة ارتفاع البناء

أعلن النائب مجاهد نصار، مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم منه بشأن المشكلات والتعقيدات وبطء الإجراءات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا بمحافظة القليوبية، ومنها دفع 50 % من قيمة الأرض عند إضافة شريك او تغير الكيان القانوني للشركة او حتي بيعها بالإضافة إلى أن البناء ملزم بارتفاع 9 متر فقط وهو ما يهدد بتوقف المصانع التي تعمل هناك و ما يترتب عليه من أضرار فادحة لقطاع الصناعة و تشريد عشرات الآلاف من العاملين في هذه المصانع.



ونوه النائب بأن المناقشة جاءت في حضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وانتهى الاجتماع بسرعة حل هذة المشكلات بتخفيض الرسوم إلى 10% من قيمة الأرض، فضلا عن زيادة ارتفاع المباني إلى 14 متر.



كما تم الاتفاق على تذليل العقبات ووضع خريطة صناعية للمنطقة ودعم المصانع الموجودة في المنطقتين وذلك باستكمال الخدمات الناقصة من صرف صحي وغاز طبيعى و ذلك للحفاظ على المصانع و استمرار أنشطتها الصناعية.